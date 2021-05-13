Сосед рассказал о детстве напавшего на школу в Казани

Сосед Ильназа Галявиева, напавшего на школу №175 в Казани 11 мая, Денис рассказал телеканалу «360» о детстве молодого человека.

По его словам, в детстве Галявиев был тихим и спокойным, а его семья создавала хорошее впечатление. «Никогда грубых слов не говорил, то есть я его знаю только с хорошей стороны. Не замечал, что его в школе как-то буллили (издевались — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Собеседник телеканала также заявил, что в школе Галявиева не обижали, потому что он никого не трогал. По словам соседа, семью молодого человека он знал лишь с положительной стороны.

Последние несколько лет Денис тесно не общался с семьей Галявиева. Родители Ильназа вместе со старшим братом переехали в другую квартиру. Однако он признался, что даже не думал, что молодой человек способен на такое.

Ранее директор школы №175 Амина Валеева рассказала, что Галявиев во время учебы в ней характеризовался как уравновешенный, учился неплохо, к нему не было особых претензий. Она заявила, что Галявиев окончил школу в 2016 году. «Я считаю, что эта ситуация — она не спровоцирована нашей школой. Он обучался до 9 класса, после поступил в колледж», — сказала она.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20-ти получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.

Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях. Известно, что сразу после задержания он попытался совершить самоубийство в автомобиле полиции, но ему помешал сотрудник правоохранительных органов.