Смартфон разблокировали отрезанным пальцем

Испанцу удалось разблокировать свой смартфон с помощью отрезанного пальца. Об этом сообщает издание The Register.

Пенсионер Киран Хиггинс (Kieran Higgins) потерял кончик пальца во время инцидента с подъемным краном и сохранил его, чтобы доказать факт получения травмы страховой компании. Хиггинс заявил, что ради интереса он достал фрагмент пальца из спиртового раствора и попробовал разблокировать им свой смартфон. Испанцу удалось, причем телефон Samsung Galaxy A20 снимал блокировку каждый раз, когда Хиггинс подносил кончик пальца к дактилоскопическому сенсору.

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«Я извлек кончик пальца из медицинского спирта, высушил его и… эврика!» — сообщил журналистам мужчина. Авторы The Register сперва не поверили пенсионеру, однако ему удалось неоднократно продемонстрировать разблокировку смартфона по видеосвязи.

Журналисты отметили, что до конца не могли поверить в произошедшее. Уточняется, что в Samsung Galaxy A20 используется емкостный датчик, который обнаруживает слабый электрический сигнал, исходящий из пальца. Считалось, что по этой причине снять блокировку точной копией пальца, изготовленной из силикона или желатина, невозможно.

«Палец, используемый для регистрации личности для этого конкретного телефона, тот же, что использовался для аутентификации», — прокомментировал ситуацию по просьбе The Register специалист по биометрическим технологиям Лукас Франсез (Lucas Francese). По словам эксперта, он не видит проблем в том, что смартфон удалось разблокировать фрагментом пальца. Samsung, к которой обратились за комментарием, проигнорировала запрос издания.

Разблокировать смартфон жительницы Санкт-Петербурга посредством ее пальца планировал убийца женщины, который пошел на преступление в октябре 2020 года. С этой целью преступник после убийства отделил конечность жертвы.