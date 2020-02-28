Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем

Жителю Минска Павлу Виноградову удалось разблокировать смартфон отрезанным пальцем. Описание эксперимента опубликовано на странице Павла в Facebook.

Мужчина заявил, что всегда хотел проверить популярный киноштамп, согласно которому герой отрезает конечность противника и проходит аутентификацию по чужому отпечатку пальца. Павел уточнил, что пару месяцев назад его отец Юрий случайно отрезал себе циркулярной пилой часть большого пальца и сохранил ее в морозильной камере. До инцидента у отца автора был смартфон Elephone S8, на который были занесены отпечатки пальцев.

Материалы по теме Палец в рот не клади Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина

Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца. После нескольких нажатий на дактилоскопический сенсор аппарат сообщил о превышении количества попыток. Затем Павел нагрел фрагмент конечности до комнатной температуры и, благодаря подобным манипуляциям, с первого раза снял блокировку.

Автор сделал вывод, что разблокировать смартфон отрезанным пальцем реально. Юрий Виноградов пошутил в комментариях к записи сына, что разбрасывать свои конечности опасно, так как с помощью них злоумышленники могут получить доступ к приватной информации.

В 2013 году издание Engadget заявило, что смартфоны практически невозможно разблокировать с помощью отсеченных конечностей. В частности, дактилоскопический сенсор Touch ID в iPhone работает посредством проведения через кожу легкого электрического разряда. Журналисты заметили, что мертвая ткань не способна провести через себя электрический импульс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!