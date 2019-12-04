В iPhone вернут сканер отпечатка пальца

Apple добавит сканер отпечатка пальца в iPhone. Новая версия сканера Touch ID появится в 2020 или 2021 году, передает китайский портал Economic Daily News.
Инсайдеры сообщают, что сотрудники Apple общались с представителями тайваньской компании GIS, обсуждая поставки дисплеев для iPhone. Сообщается, что GIS будет сотрудничать с Qualcomm, чтобы выпускать встроенные в экраны ультразвуковые сенсоры. Релиз первого смартфона Apple с подобной системой состоится либо в 2020, либо в 2021 году.
Qualcomm уже выпускает дактилоскопические сканеры для смартфонов Samsung, также компания представила новый сенсор, отличающийся большими габаритами. На данный момент на рынке есть два вида экранных сканеров: доступные оптические и более дорогие ультразвуковые. Последние считаются более надежными, поскольку создают точный 3D-отпечаток пальца.
Ранее о появлении в iPhone дактилоскопического сенсора сообщали инсайдеры, в том числе авторитетный эксперт по Apple Мин-Чи Куо. В частности, он прогнозировал, что в ближайшие годы Apple выпустит смартфон со сканером отпечатков.
Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID. Нововведение одобрили далеко не все — в частности, американский президент Дональд Трамп заявил главе Apple Тиму Куку, что считает старые смартфоны более удобными.