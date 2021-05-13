Женщину заподозрили в убийстве из-за украшения для Хэллоуина

Жительница британского города Хоутон-Реджис Кара Луиза не ожидала, что примерит образ героини детектива из-за праздничного реквизита и была обескуражена, когда десять полицейских ворвались в ее загородный дом из-за сообщений о предполагаемом убийстве. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, в среду, 12 мая, она как обычно уехала, чтобы забрать старшего сына из школы, а по возращении увидела возле своего дома полицейские машины.

«Я вышла из автомобиля и подошла к своему соседу, стоящему неподалеку, и в шутку спросила, что он такого сделал, что приехали полицейские», — рассказала Луиза.

Выяснилось, что несколько соседей позвонили в полицию и сообщили о предполагаемом убийстве в доме англичанки. Поводом для сообщений стал «труп», завернутый в мусорные мешки, и лежащий возле калитки дома Луизы.

Женщина рассказала, что фальшивый труп — реквизит для Хэллоуина. Он был изготовлен для «жуткой вечеринки» ее сына, которая проходила по мотивам хоррора «Оно». Праздник закончился, а страшный реквизит перекочевал на задний двор Луизы и хранился там до того злополучного дня, когда женщина решила сделать уборку. Она вытащила фальшивый труп, чтобы расчистить сад, и забыла убрать его на место.

«Мне пришлось объяснить полицейским, что я никого не убивала, и я уберу реквизит в безопасное место. Все это время мой пятилетний сын говорил стражам порядка, как сильно он любит Хэллоуин, и что он не может выкинуть фальшивый труп, потому что любит его, — рассказала Луиза.— Эта ситуация, безусловно, рассмешила меня и моих соседей. К счастью, все десять полицейских посмеялись вместе с нами».

Ранее полиция задержала жителя американского штата Мичиган. Мужчина назвал правоохранителям выдуманное имя, однако человек с такими данными находился в федеральном розыске.