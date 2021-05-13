Умерла актриса сериалов «Кухня» и «Улицы разбитых фонарей»

Умерла российская актриса Кира Крейлис-Петрова. Информация об этом появилась на сайте Александринского театра.

«12 мая на 90-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Кира Александровна родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены», — говорится в публикации. Причина смерти не уточняется.

C 1957 года актриса начала сниматься в кино. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Кухня», «Влюблен по собственному желанию», «Страна чудес», «Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной», «Тонкая штучка», «Непридуманная жизнь» и «Улицы разбитых фонарей».