Россияне массово принялись скупать кроссовки

Россияне во время майских праздников массово принялись скупать кроссовки и спорттовары, сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителей интернет-магазинов Wildberries и Ozon, в первые 10 дней месяца продажи беговых кроссовок увеличились почти в три раза относительно аналогичного периода в марте, а продажа кроссовок для бега по пересеченной местности — в 2,7 раза.

Это связывают с приходом теплой погоды и ограничениями на путешествия. Кроме того, причину повышенного спроса спорттоваров видят в росте популярности массовых забегов, проходящих весной и летом, а также с распространением идеи здорового образа жизни из-за снижения физической активности во время дистанционной работы.

В сети Decathlon добавили, что относительно 2019 года спрос на их товары увеличился в 2,5 раза. Продажи спортивной экипировки выросли настолько, что продавцы даже обеспокоились своими запасами товаров из-за выросших сроков их доставки — существуют сложности с контейнерными перевозками, а в России логистику удлинила система маркировки. Из-за этого растет и себестоимость производства одежды и обуви, что может привести к росту цен.

Ажиотаж, по оценкам продавцов, продлится как минимум до конца лета, но отмечается, что в России динамика спроса на спортивный инвентарь всегда зависит от погоды — затяжные прохладные и дождливые месяцы могут снизить продажи.