Украинские националисты попытались ворваться на суд к Медведчуку

Несколько десятков украинских националистов из движения «Национальный корпус» (запрещено в России) попытались ворваться в здание Печерского районного суда, где в настоящее время идет процесс над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечает издание, перед этим радикалы устроили стычку с активистами ОПЗЖ, однако полиция вмешалась в ситуацию и разняла недовольных. После короткой потасовки националисты устремились к двери здания, но ее успели оперативно закрыть. Выйти на улицу теперь можно только через запасной выход, на само заседание правоохранители перестали пускать кого-либо.

Активисты «Национального корпуса» собрались у Печерского суда сразу после начала процесса об избрании меры пресечения политику. Они скандировали оскорбительные речевки в его адрес, требовали отправить за решетку. После этого охрана здания была значительно усилена.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.