Напавший на школу в Казани предлагал одноклассникам сжечь завуча

Ильназ Галявиев, напавший на школу №175 в Казани, пять лет назад предлагал своим одноклассникам сжечь завуча учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Журналисты опубликовали скриншот переписки из чата восьмиклассников, с которыми учился Галявиев. В одном из сообщений стрелок предлагает скинуться на коктейль Молотова и приводит рецепт зажигательной смеси.

Как сообщает Telegram-канал Mash, педагог преподавала математику, и Галявиев ее недолюбливал. Он предложил отомстить ей за то, что она дала классу задание и ушла, оставив школьников работать самостоятельно.

Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, однако отметили, что он не был в школе изгоем. Учился не очень хорошо и «был каким-то запуганным», хотя его никто не обижал.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.