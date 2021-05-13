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Первый раненный казанским убийцей рассказал о попытке остановить стрельбу

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Фото: Пресс-служба НАК / РИА Новости

Рабочий школы №175 в Казани Мулланур Мустафин, ставший первым, кого ранил напавший на учреждение Ильназ Галявиев, рассказал о том, как спасся от гибели. Его слова, переданные через дочь, приводит Telegram-канал «Еду в Татарстан».

В тот момент, когда стрелок зашел в школу, 62-летний рабочий по обслуживанию здания Мустафин выходил за болгаркой к машине около здания. Он увидел вооруженного Галявиева между дверей на входе. Тот в кого-то выстрелил, на что Мустафин крикнул ему «что вы делаете?» в надежде остановить.

Галявиев выстрелил в него через дверь — пуля ранила Мустафина в живот. Убийца, перезарядив ружье, выстрелил второй раз в голову, но промахнулся, лишь слегка задев мужчину. Галявиев прошел мимо лежащего Мустафина дальше в класс, и, когда выходил обратно сдаваться, рабочий все еще лежал в крови у выхода.

«Отец рассказывает: "Лежу в крови, вижу гильзу, а сам думаю, где мама, жива ли она? Где сейчас находится? Как себя чувствует?" Она ведь была там же, на втором этаже, вела урок», — приводит канал слова дочери Мустафина. Отмечается, что его супруга Альфия была классной руководительницей Галявиева.

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