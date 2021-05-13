Олимпийский чемпион осудил отказавшихся играть за сборную России игроков НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников осудил отказавшихся играть за сборную России игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com»

«Пока у нас никого нет из игроков НХЛ. Самые сильные отказались, но это уже говорит об их отношении к своей стране», — заявил Кожевников. Он посчитал, что текущий состав должен показать, что готов играть за сборную России, несмотря на то, что некоторые игроки НХЛ могут подъехать в расположение команды к чемпионату мира.

10 мая «Нью-Йорк Рейнджерс» запретил российским вратарям Игорю Шестеркину и Александру Георгиеву выступать на мировом первенстве по медицинским показаниям. Через три дня такое же решение принял «Даллас Старс» в отношении Антона Худобина и Дениса Гурьянова.

Чемпионат мира 2021 года пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.