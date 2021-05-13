Прилепин собрался устроить новый переворот на Украине

Одной из глобальных целей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» является новый Майдан на Украине, заявил ее сопредседатель, писатель Захар Прилепин. Его цитирует URA.RU.

Прилепин сказал, что «Справедливая Россия» всегда будет радикальнее «Единой России». «Какие-то вещи — касающиеся, скажем, отмены пенсионной реформы, они не произнесут. (...) Вещи, касающиеся того, что необходимо расширять донецкие и луганские республики и двигаться к фактическому перевороту в Киеве, — они не произнесут. А мы произнесем и ставим цели гораздо более далекие», — пояснил он.

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Политик также надеется, что жители Киева рано или поздно выйдут на очередной Майдан, «в котором добровольцы из России, российские дипломатические и правозащитные службы примут деятельное участие». «Вследствие чего придет избранная украинским народом украинская легитимная власть глубоко прорусского характера, которая с нами организует совместное союзное государство. Так это должно выглядеть. Детали, конечно же, будут решаться спонтанно, ситуативно и импровизационно», — отметил писатель.

По его мнению, новый переворот на Украине может произойти в любой момент, поскольку до половины населения страны готовы ставить на пророссийские силы. Прилепин также назвал Киев местом, где надо работать самым активным образом. «И чем лучше вкладываемся, тем быстрее произойдет», — заключил он.

Ранее, в марте, Прилепин назвал россиян омерзительными и предложил ввести временную диктатуру. К такому выводу он пришел после просмотра шоу с участием скопинского маньяка Виктора Мохова.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и других городах Украины проходили массовые антиправительственные выступления, известные как Евромайдан. Они закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.