Путин признал невыполнение поручений после нападений на школы

Не все поручения по итогам предыдущих нападений на школы были выполнены, признал президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все (...) сделано в полном объеме», — сказал президент.

В связи с этим он поручил в ближайшее время разработать единый подход к обеспечению безопасности школ и внедрить его по всей стране. «И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», — подчеркнул Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани и не планирует личной поездки туда. Президент, в частности, поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.