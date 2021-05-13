Сильвестр Сталлоне решил избавиться от дома в Калифорнии

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне повторно выставил на продажу свое имение в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает Mansion Global. Усадьбу на 140 сотках оценили в 85 миллионов долларов (6,3 миллиарда рублей).

По данным издания, четыре месяца назад, в январе, Сталлоне уже пытался избавиться от дорогостоящего дома: тогда он был выведен на рынок по цене 110 миллионов долларов (8,2 миллиарда рублей). Таким образом, актер согласился на скидку в размере 25 миллионов (1,85 миллиарда рублей).

«Изначально они (Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин — прим. «Ленты.ру») не были уверены, что хотят продать дом, и потому вывели его на рынок по завышенной цене», — пояснила Mansion Global риелтор, занимающаяся реализацией объекта. По ее словам, теперь супруги всерьез намерены продать особняк.

На территории имения в средиземноморском стиле есть главный дом с шестью спальнями, гостевой коттедж, бассейн и спа-зона, гараж на восемь автомобилей, творческая мастерская. Риелтор назвала хозяйский дом «очень сексуальным, но семейным». Помимо стандартных помещений, в нем оборудованы кинозал, спортивный зал, сигарный салон. Из каждой комнаты открываются виды на город и горы. Сталлоне и его супруга владеют имением с 1998 года, отмечает издание.

В конце 2020-го стало известно, что Сталлоне купил имение стоимостью свыше 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей), расположенное в городе Палм-Бич, штат Флорида. Сделка была проведена через подконтрольный актеру трастовый фонд. На территории приобретенной усадьбы есть главный дом, гостевой и небольшой дом у бассейна. Главное здание было возведено в 2014 году, его общая площадь превышает 975 квадратных метров, в нем пять спален. Кроме того, внутри есть винный погреб и спортзал.

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