Информацию о возможной ЧС в российской школе опровергли

Администрация Благовещенска опровергла информацию о возможной ЧС в школе №27, оперативные службы завершили проверку учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

«На текущий момент проверка завершена: взрывоопасных предметов не обнаружено», — сообщили власти российского города. Там добавили, что учебный процесс в школе возобновлен.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что учеников школы №27 отправили по домам после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации, экстренные службы начали проверку учебного заведения. Он подчеркнул, что речь идет только о названной школе, ситуация полностью под контролем.