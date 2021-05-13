Оценено время падения российского «Спектр-Р» на Землю

Российский космический аппарат «Спектр-Р» («Радиоастрон») не упадет на Землю «еще очень долгое время», сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического центра Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Игорь Бакарас.

По его словам, в настоящее время данный космический аппарат находится на орбите Земли с высотой в апогее 300 тысяч километров и в перигее — 70 тысяч километров. «Учитывая ее высоту, по самым скромным подсчетам, данный объект будет находиться в космосе еще очень долгое время», — отметил специалист.

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Бакарас привел имеющиеся оценки, согласно которым, например, время падения на Землю космического объекта, находящегося на геостационарной орбите (высотой около 36 тысяч километров), составляет тысячелетия.

«Первоначально все вещи, улетевшие в космическое пространство, превращаются в космический мусор и только спустя некоторое время прекращают свое баллистическое существование, сгорая в атмосфере Земли», — напомнил эксперт.

В мае 2019 года «Роскосмос» сообщил, что государственная комиссия приняла решение прекратить попытки наладить связь с космической обсерваторией «Спектр-Р» и завершить проект. Об отсутствии связи с космическим аппаратом стало известно в январе того же года. Причиной неполадок считается отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.