«Убивающей» смартфоны сторис в Instagram нашли объяснение

В Instagram обнаружили сторис, способную «убивать» iPhone. Объяснение этому феномену смог найти блогер с ником Mrwhosetheboss. Видео, в котором он описал принцип действия короткого ролика на смартфоны, опубликовано на YouTube.

По словам блогера, чье настоящее имя Арун Майни (Arun Maini), «мистическая» сторис была опубликована в Instagram-аккаунте @pgtalal. Если пользователь открывал ее с iPhone, он видел одну строчку текста на арабском языке на сером фоне. При этом на экранах пользователей устройств на Android отображалось другое — фиолетовый экран с конфетти, которое рассыпалось под музыку.

При открытии этой сторис смартфоны от Apple зависали и переставали работать. Вместе с исследователем в области информационных технологий блогер выяснил, что ошибка возникла из-за того, что автор ролика, используя HTTP-прокси, изменил ширину и высоту элементов интерфейса сторис. При открытии обнаруживалось, что ролик был некорректного размера, что затрудняло работу гаджетов.

Майни удалось выяснить, что сторис была специально создана с целью выводить iPhone из строя. Блогер связался с владельцем аккаунта @pgtalal, им оказался 14-летний подросток. Свои действия он объяснил тем, что заскучал из-за карантина в период пандемии.