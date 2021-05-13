Ядерный «Зевс» прикроет всю Россию

Космический ядерный буксир «Зевс» с энергодвигательной установкой мегаваттного класса можно задействовать в российской системе противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы Исследовательского центра имени Келдыша.

Согласно представленным данным, буксир может применяться для отслеживания летательных аппаратов противника, в частности определения их местоположения.

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Подобные возможности позволят «Зевсу» прикрыть зоны радиусом 2200 километров (если мощность радиолокационной аппаратуры составит 50 киловатт) или 4300 километров (200 киловатт). «Во втором случае в зону его действия войдет все воздушное пространство России и часть пространства сопредельных государств», — отмечает агентство.

В октябре 2020 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир.

В сентябре того же года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что «Роскосмос» до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера.