Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал бессмысленной новую лунную гонку с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогозина, эта гонка может длиться лишь до определенного времени, а потом страны неизбежно придут к пониманию необходимости сотрудничества. Он отметил, что покорение Луны не может быть национализировано каким-то одним государством. Так, глава госкорпорации подчеркнул, что даже США не смогут обойтись без России в реализации лунной программы.

При этом Рогозин заявил, что, если американцы попадут в беду, то Россия придет им на помощь. Он добавил, что и США, скорее всего, не откажутся помочь россиянам.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал, что Россия могла бы догнать США по лунной программе, если бы создала ядерный буксир. Специалист подчеркнул, что для того, «чтобы претендовать на важную роль, роль равноправного партнера в международной кооперации, нужно внести ключевой вклад в такой проект».