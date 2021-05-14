Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца

Житель индийского города Вапи, штат Гуджарат, раскрыл секрет, как ему удалось сбросить 18 килограммов за три месяца благодаря питанию и физической нагрузке. Его слова приводит газета The Times of India.

До похудения 27-летний Тарунрадж Йадав (Tarunraj Yadav) весил 86,5 килограмма при росте в 164 сантиметра. Мужчина решил привести себя в форму, после того как увидел себя на фотографиях со дня рождения и остался недоволен внешним видом.

«Это было 10 декабря прошлого года. Я знал, что друзья приедут ко мне домой, чтобы сделать сюрприз, поэтому надел просторную футболку в попытке скрыть свое пузо на снимках. Но, к сожалению, живот стал таким большим, что даже та футболка оказалась мала», — посетовал индиец.

Мужчина стал придерживаться диеты. По утрам он съедал салат из зеленых овощей и проростков семян, обедал двумя традиционными лепешками чапати с местным блюдом сабзи, напоминающим овощное рагу. Перед тренировкой он позволял себе кружку черного кофе, а после занятий спортом пил зеленый чай. Индиец полностью исключил из рациона вредную пищу.

Кроме того, Йадав регулярно занимался спортом, в частности, ежедневно выполнял кардио- и силовые тренировки на проработку мышц кора. По его словам, для достижения видимых результатов важно бросать своему телу вызов и постепенно наращивать нагрузку. «Раньше мне с трудом давалась даже короткая пробежка, — отметил он. — Теперь же я легко могу бежать целый час и ехать на велосипеде три часа без остановки».

Чтобы сохранять мотивацию и следить за процессом похудения, Йадав регулярно взвешивался и фотографировался. Теперь он стремится обрести рельефный пресс.

Ранее студент из Индии сбросил 16 килограммов за пять месяцев и перечислил конкретные шаги к достижению результата. По его словам, секрет похудения заключается в правильном питании, которое приносит 90 процентов результата. Остальные 10 процентов занимает спорт.