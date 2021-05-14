Ирина Шейк снялась топлес в новой фотосессии и взволновала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии и взволновала поклонников. Соответствующая серия новых снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя манекенщица позирует в нескольких образах. Так, на первом фото она стоит возле двери в черных брюках и корсетном топе с декольте. На втором снимке Шейк засняли топлес в белых брюках, при этом обнаженную грудь она прикрывает руками. На третьем кадре знаменитость стоит спиной к фотографу в белой майке и стрингах, а на четвертом — позирует в облегающем бежевом платье с глубоким декольте.

Публикация набрала больше 520 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Краше Ирины нет никого на свете», «Красота и элегантность», «Чертовски горяча», «Ты просто моя мечта», «Эти фото топлес сводят меня с ума», — восхищались они.

Ранее в мае Ирина Шейк снялась полуобнаженной в рекламе косметического бренда Alo Welness и порадовала поклонников. На кадрах она позирует в черных стрингах топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах.