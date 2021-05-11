Ирина Шейк снялась полуобнаженной в рекламе и взволновала поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании косметического бренда Alo Welness и взволновала фанатов. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 35-летняя манекенщица позирует в черных стрингах топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах. Образ Шейк дополнили небольшие серьги-кольца. Публикация набрала почти 550 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Потрясающая», «Боже, Ирина, ты меня убиваешь...», «Богиня», «Самая горячая», «Идеальная женщина, обожаю!», «Русская красота», — восхищались они.

В апреле Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в джинсах-стрингах и привлекла внимание папарацци. Ее запечатлели в черных топе, укороченной кожаной куртке, а также темно-синих джинсах бренда Vivienne Westwood, передняя и задняя часть которых имитирует трусы оттенка хаки. Образ Шейк дополнили черные ботинки Dr. Martens, небольшая бордовая сумка, красные очки и медицинская маска.