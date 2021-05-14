В России рыбаки поймали гигантского хищного кальмара весом 30 килограммов

Работник рыболовного судна Алихандро Омаров показал опасного кальмара Гумбольдта, попавшегося в их сети. Фотографией моллюска он поделился в своем Instagram-аккаунте.

«На этом фото то, что в жизни никому и никогда не посоветую увидеть в его естественной среде! На фото кальмар Гумбольдта» — рассказал Омаров. По словам рыбака, выловленный моллюск достигал двух метров в длину и весил 30 килограммов. У гигантского хищника имелась мантия, два щупальца и восемь рук. Мужчина подчеркнул, что в мире известно несколько сотен случаев нападения кальмаров Гумбольдта на людей.

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В комментариях под снимком Омаров сообщил одной из пользовательниц сети, что кальмар был пойман на территории России — возле Курильских островов. Комментаторы восхитились размерами моллюска и сравнили его с кракеном (мифическим морским чудовищем гигантских размеров, известным по описаниям исландских моряков — прим. «Ленты.ру»).

Кальмары Гумбольдта — хищные моллюски, обитающие в восточной части Тихого океана на глубине 200-700 метров. Они известны своими нападениями на аквалангистов и рыбаков. Представители этого вида могут достигать 2,5 метра в длину и весить до 50 килограммов.

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