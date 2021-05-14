Бесплатная курица из KFC довела студента до тюрьмы

В Китае 23-летний студент попал в тюрьму на два года за то, что воспользовался ошибкой в приложении сети быстрого питания KFC для заказа бесплатной курицы. Хитрость довела юношу до тюрьмы, сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ.

Молодой человек обнаружил баг в системе еще в 2018 году. Он выяснил, что купон, полученный в популярной в Китае социальной сети WeChat, можно использовать неограниченное количество раз в официальном приложении KFC. С апреля по октябрь того года студент заказал еду на общую сумму в 6,5 тысячи фунтов (более 677 тысяч рублей по текущему курсу).

Затем юноша поделился открытием с друзьями. В среднем каждый из них заказал блюда на сумму от одной до пяти тысяч фунтов (от 104 до 542 тысяч рублей). Позже юношу задержали, и он сознался в содеянном.

Молодого человека изначально приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы, но сократили срок до двух лет после его раскаяния. Приятели студента за похожие действия получили от 13 месяцев до двух лет заключения.

В феврале Instagram-аккаунт российской сети ресторанов быстрого питания KFC «захватили» турки. Так, в профиле опубликовали фото турецкого военного, сопроводив его подписью в виде нескольких эмодзи турецкого флага.