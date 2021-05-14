Назван лучший гол десятилетия в чемпионате России по футболу

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Гол бразильца Луиса Адриано, выступавшего за «Спартак», признан лучшим по итогам десятилетия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в Instagram турнира.

Первого места удостоен забитый мяч форварда в домашней игре против Зенита (3:1) в сезоне 2017/2018. Комбинация красно-белых завершилась обводящим ударом Адриано.

Второе и третье места заняли мячи, забитые футболистами «Терека» (с 2017 года — «Ахмат»). В топ-3 попали гол Мартина Йиранека дальним ударом и мяч Аблая Мбенга, забитый ударом через себя.

Выборы лучшего гола десятилетия начались в декабре 2020 года. На победу претендовали 135 забитых мячей. В голосовании приняли участие более 300 тысяч человек.