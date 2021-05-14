Террорист написал пьесу об убийстве и разыграл ее в реальности

Террорист написал в тюрьме пьесу об убийстве и разыграл ее в реальности после освобождения. Об этом сообщает The Independent.

28-летний Усман Хан (Usman Khan) зарезал двух жертв 29 ноября 2019 года в Лондоне. Инцидент произошел через 11 месяцев после его выхода из тюрьмы, где мужчина отбывал наказание за организацию лагеря для подготовки террористов в Пакистане.

Сообщается, что за несколько месяцев до нападения Хан написал пьесу, в которой главные герои также планировали убийство с использованием холодного оружия. Сотрудники служб безопасности прочитали пьесу, но не увидели «поводов для беспокойства». Анонимный свидетель из полиции отметил, что работу заключенного сочли частью процесса его реабилитации.

Хан занимался литературой в тюрьме в рамках курса творческого письма по программе Кембриджского университета «Учимся вместе». Он показывал себя успешным учеником и даже стал наставником курса, несмотря на причастность к криминальной деятельности.

В августе 2019 преступника пригласили на празднование годовщины программы в Лондон. Отмечается, что инспектор одобрил ему поездку без сопровождения и не увидел потенциального риска нападения.

Хан приехал на мероприятие с ножами в сумке. Он убил координатора курса «Учимся вместе» Джека Меррита (Jack Merritt) и волонтера Саскию Джонс (Saskia Jones), а также ранил еще троих человек. После инцидента преступник попытался скрыться. Полиция застрелила его на Лондонском мосту в ходе погони.

Следствие продолжает изучать возможность предотвращения нападения. Сотрудники полиции заявили об отсутствии предпосылок к атаке. Сообщается, что у террориста были «конструктивные и давние отношения с группой» без острых конфликтов.

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