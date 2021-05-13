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Иранца-гея обезглавили его братья

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Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Братья 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его, когда узнали о гомосексуальности родственника. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на местную радиостанцию.

Убийство чести, предположительно, совершили двое двоюродных братьев и сводный брат молодого человека. О том, что он гомосексуален, они узнали из справки, которая пришла к ним домой по почте: юноша сослался на свою нетрадиционную ориентацию, чтобы его не призвали на срочную службу в иранскую армию.

Монфаред не жил с семьей и приехал к своему дому, чтобы забрать армейские документы. Убийцы заманили родственника в машину, расправились с ним, а затем позвонили его матери и рассказали, где искать тело ее единственного сына.

Сообщается, что все трое подозреваемых задержаны. Представители правозащитных групп возмущаются произошедшим и винят государство в том, что оно не только не защищает сексуальные меньшинства от общественных нападок, но, напротив, поощряет такие настроения в обществе.

Ранее в этом году о похожих случаях сообщали в России: «Новая газета» со ссылкой на источники в силовых органах Чечни рассказала о случаях похищений, пыток и убийств, связанных с сексуальной ориентацией жертв. Позже на приближенных главы республики Рамзана Кадырова подали в суд в Германии: эксперты некоммерческих правозащитных организаций считают, что чеченские власти причастны к насилию в отношении по меньшей мере 150 человек из-за их сексуальной ориентации.

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