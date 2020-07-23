Пакистанец поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж за его сына

Житель пакистанской провинции Пенджаб облил бензином и поджег 14-летнюю племянницу после того, как ее отец запретил ей выходить замуж за двоюродного брата. Эту историю опубликовал The Mirror.

Мухаммед Юсуф (Mohammad Yousuf) отклонил предложение брата Мухаммеда Якуба (Mohammad Yaqoob), который хотел, чтобы его сын женился на юной пакистанке. Отец девушки принял такое решение, поскольку несколько недель назад пообещал выдать Садию (Sadia) за другого родственника.

Получив отказ, Мухаммед Якуб спрятался в доме брата и, дождавшись, пока Садия останется одна, облил ее бензином и поджег. Затем он скрылся, оставив племянницу одну с сильными ожогами.

Девушке удалось выбраться на улицу и привлечь к себе внимание. В итоге ее отвезли в больницу, где она скончалась. Однако семья Садии попыталась скрыть истинную причину смерти и объявила о ее гибели в результате взрыва.

Тем не менее полицейские заметили несоответствия в отчетах ее родителей и арестовали дядю Садии, который в ходе допроса признался в преступлении.

По данным издания, произошедшее может быть одним из случаев «убийств чести», когда члена семьи убивают его родственники за якобы навлеченный позор на их фамилию. Они по-прежнему распространены в некоторых частях Южной Азии и на Ближнем Востоке. Большинство жертв составляют женщины.

В мае в Уганде отец-мусульманин избил и поджег 24-летнюю дочь за то, что она приняла христианство. Тетя пострадавшей вывела ее из дома, попросила соседа вызвать такси и отвезла девушку в больницу. Она находилась в медучреждении с сильными ожогами на ноге, животе, в области ребер, шеи и на спине.