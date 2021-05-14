Слепаков в стихах сообщил о разводе

Комик Семен Слепаков сообщил, что развелся с женой. Об этом он упомянул в стихотворении, написанном в качестве ответа хейтерам, которые обвиняют его в продажности. Пост опубликован на его странице в Instagram.

«Я в браке давно уж не состою, не буду вас утомлять деталями», — отметил Слепаков, говоря о семье. Комик добавил, что развелся с женой прошлой осенью. «Грустно, но се ля ви», — объяснил он.

В этом же стихотворении Слепаков обратился к хейтерам, которые на протяжении нескольких месяцев продолжают писать ему гневные сообщения и обвиняют в продажности. По словам комика, его критики утверждают, что за один из постов, опубликованных в январе, он получил 700 миллионов рублей. Сам он счел такие обвинения чрезмерными.

Слепаков был женат с 2012 года. Его бывшая супруга Карина юрист по профессии. После съемок сериала «Домашний арест», который вышел в 2018 году, СМИ приписывали комику роман с актрисой Светланой Ходченковой.