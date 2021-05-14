Ведущая «клонировала» себя в прямом эфире и громко рассмеялась

Ведущая прогноза погоды Дженнифер МакДермед (Jennifer McDermed) на американском телеканале Fox 9 в штате Миннеаполис заметила, как во время прямого эфира из-за технического сбоя на экране у зрителей начали появляться ее «клоны». Как сообщает Daily Mail, из-за этого она громко рассмеялась.

В коротком ролике видно, как во время рассказа о погоде в регионе карта позади ведущей стала расплывчатой, а затем появилось множество ее «клонов» — это были стоп-кадры, наложившиеся на экран.

«О, это круто! Но что происходит? Я действительно не знаю, что происходит!» — отреагировала удивленная ведущая. Затем МакДермед громко рассмеялась и начала двигать руками так, чтобы положение ее тела на новых стоп-кадрах менялось. Ее соведущих по новостям ситуация тоже повеселила.

Технические трудности вскоре были устранены, но МакДермед продолжала смеяться до конца прогноза погоды. В конце выпуска ведущая обратилась к зрителям и извинилась за техническую ошибку.