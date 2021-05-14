Назван процент закрутивших курортный роман в отпуске россиян

Около 28 процентов россиян признались, что заводили курортные романы в отпуске. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, среди туристов, у которых были знакомства в отпуске, 11 процентов заводили романы с местными жителями, еще 17 процентов — с такими же отдыхающими.

Отмечается, что мнения остальных респондентов разделились — 38 процентов путешественников негативно относятся к курортным романам и никогда не заводили их, а 34 процента россиян рассказали, что рассматривают такую возможность, однако подходящего случая пока не было.

Ранее, в апреле, россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом. Из данных бронирований стало известно, что большинство туристов отправятся этим летом со своей парой на отдых в Ялту. Также туристы заинтересовались совместным отпуском в Сочи и Санкт-Петербурге.