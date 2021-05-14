Жена Зеленского рассказала о нежелании переезжать в президентскую резиденцию

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о нежелании переезжать в резиденцию в Конча-Заспе. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Первая леди» заявила, что семья переехала на госдачу по требованию охраны, а сама она не в восторге от этого. «Мы пытались этого избежать несколько месяцев, даже год. Каким-то образом сделать так, чтобы все работало, а мы жили в своем доме. Не выходит», — посетовала Зеленская.

Жена президента добавила, что на госдаче сделали «минимальный ремонт». «Первый раз, когда я туда зашла – [увидела] золотые люстры, мраморные ванны, — рассказала Зеленская. — Дачу строили для Леонида Даниловича [Кучмы], но он там прожил, как мне рассказывали, несколько месяцев. Затем там 10 лет жил Виктор Андреевич Ющенко».

В июле прошлого года офис Зеленского сообщил, что президент с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа» после продажи дома в селе Иванковичи. В Верховной Раде упрекнули президента в том, что он нарушил предвыборное обещание не пользоваться государственными резиденциями.