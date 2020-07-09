Зеленский продал дом и переехал в госрезиденцию

Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в госрезиденцию. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства в Telegram-канале.

«Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года. «Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа"», — добавили в офисе.

Накануне, 8 июля, стало известно, что Зеленский избавился от своей недвижимости и получил 13,5 миллиона гривен (примерно 36,2 миллиона рублей). Деньги поступили от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества. В декларации главы государства не говорится, какие именно объекты перешли к новому владельцу. По закону страны, подобные данные должны обновляться в течение 10 дней после того, как состоялась сделка.

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