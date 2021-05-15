США заменят F-22 истребителем шестого поколения

В перспективе Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют развивать парк самолетов F-15EX Eagle II, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, а также Next-Generation Air Dominance (NGAD), но могут избавиться от других, в частности истребителя пятого поколения F-22 Raptor, сообщает The Drive.

Издание, ссылаясь на заявление начальника штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльза Брауна-младшего, отмечает, что на некоторое время планируется оставить и штурмовик A-10 Thunderbolt II.

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В Пентагоне добавили, что F-22 Raptor все еще модернизируется, а списание самолета в ближайшее время не предполагается. При этом издание допускает, что идея о замене F-22 Raptor предполагает, что истребитель шестого поколения NGAD будет решать задачи, в настоящее время возлагаемые на первый в мире истребитель пятого поколения. В The Drive обращают внимание, что новый самолет может быть лишен недостатков старого.

В сентябре прошлого года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.