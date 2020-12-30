В США рассказали о разрушительности истребителя шестого поколения

Истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил (ВВС) США, является разрушительным для бизнес-моделей ряда американских авиастроительных компаний, заявила Breaking Defense бывший министр ВВС Хизер Уилсон.

По ее словам, работа в рамках NGAD важна, однако она не делается так, чтобы «Конгресс почувствовал себя комфортно с этим». По мнению действующего президента Техасского университета в Эль-Пасо, «новый способ ведения бизнеса можно убить в колыбели», поскольку «есть мощные компании, которых устраивает действующая бизнес-модель».

Уилсон заметила, что новый подход к разработке истребителя является разрушительным, поскольку предполагает нестандартную работу с финансами, производством и проектированием. «И очень угрожает действующим бизнес-моделям компаний, у которых много акционеров, рабочих мест в избирательных округах и армий лоббистов», — заявила бывший министр ВВС.

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В ноябре Breaking Defense одной из угроз, которая может снизить финансирование программы NGAD, назвало истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

В сентябре помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения. По его словам, создание Х-самолета предполагало не просто использование гибкой методологии разработки, открытой архитектуры и цифровой инженерии, как было в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk, а нечто большее.