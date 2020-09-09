США применят опыт войны Германии с СССР

В публикации Breaking Defense проводится сравнение использования систем искусственного интеллекта (ИИ), позволяющих американским военным оперативно и эффективно принимать решения в боевых конфликтах будущего, с первоначально успешным опытом гитлеровской Германии в войне с СССР.

Американское издание приводит мнение исполнительного директора Объединенного центра ИИ Пентагона Нанда Мулчандани, согласно которому победа в войне будущего заключается не в конкретных физических образцах оружия, а в алгоритмах систем ИИ. В Breaking Defense уверены, что таким образом специалист фактически говорит об усилении цикла НОРД (OODA, Observe–Orient–Decide–Act, «наблюдение, ориентация, решение, действие»), предложенного американским военным стратегом Джоном Бойдом.

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«Посмотрите на годы блицкрига Второй мировой войны, когда нацистская Германия имела меньше танков меньшего размера, чем ее противники, но использовала их лучше, ее тактики превосходили крупные, но медленно реагирующие французские и советские соединения», — пишет издание.

Breaking Defense пишет, что по сути, Мулчандани говорит об автоматизации работы персонала, в частности, в области сбора и анализа разнообразных данных, поступающих со множества датчиков в различных средах, например, в космосе и на суше.

В сентябре журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.