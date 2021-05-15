Володин сравнил западные страны с татаро-монгольским игом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом. По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел». Об этом председатель Госдумы написал в своем Telegram-канале.

Володин вспомнил Александра Невского, который победил противников «одних — силой меча, других — дипломатической мудростью». Спикер Госдумы заявил, что Тевтонский орден опасней, чем Золотая орда, так как первые «грозили духовной смертью народа, потерей независимости».

Володин также сравнил санкции, примененные западными странами, с данью, которой Орда обложила Русь.

Ранее политик рассказал об «особом гене демократии», который есть у России. «Западным "доброжелателям" покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно», — заявил политик.