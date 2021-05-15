Итальянская блоггерша стала наследницей престола

17-летняя дочь принца Венеции Виттория Савойская объявлена наследницей престола в Италии. Об этом сказано в указе главы династии Виктора Эммануила Савойского, сообщает The Independent.

Нынешний глава династии изменил закон, согласно которому женщины не могли претендовать на власть. Теперь его внучка —17-летняя Виттория — стала первой за тысячу лет женщиной, которая может занять престол. Сейчас девушка живет в Париже вместе с матерью и сестрой.

«Это лучший подарок, который он [дедушка — прим. «Ленты.ру»] мог для меня сделать», — цитирует Виттторию издание.

Италия по форме правления является республикой. Монархия была упразднена 75 лет назад из-за поддержки политики Муссолини, но фиктивно королевская семья ещё существует. По данным британского издания, итальянцы не заинтересованы в восстановлении монархии.

Ранее сообщалось о смерти мужа Елизавета II принца Филиппа. Он умер в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до юбилея. Герцога Эдинбургского похоронили в Виндзорском замке.