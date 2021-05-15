Объяснена тактика прогнавшего самолеты ВВС Франции российского Су-30

Пилот первого класса Андрей Красноперов объяснил, почему один российский истребитель Су-30 смог прогнать три самолета французских ВВС, которые появились над акваторией Черного моря. Его слова передает портал «Царьград».

По словам пилота, Су-30 хватит не только на все три самолета, но еще на несколько летательных аппаратов. Он может атаковать сразу несколько целей. «Поставили задачу отогнать, он подходит и показывает крылышками оружие, что, типа, ребята, куда надо — то есть направление отхода показывает и все», — заявил специалист.

Он добавил, что в том случае, если французские коллеги не поймут предупреждения, то по курсу пустят «пару ракет». При этом Красноперов полагает, что до таких мер дело не дойдет.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 встретил три самолета ВВС Франции недалеко от российской границы над водами Черного моря. По данным военных, 11 мая российские радары засекли три воздушные цели, приближающиеся к границе.