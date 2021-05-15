Москвич попался на проделывании дыр для секса в общественных туалетах

27-летний москвич попался на проделывании дыр для быстрого секса в общественных туалетах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Его поймали, когда он наблюдал через просверленное отверстие в перегородке между кабинками за справляющими нужду мужчинами. Позднее он объяснил полицейским, что участвует в новом развлечении, когда партнеры договариваются о встрече в общественном месте и занимаются сексом через дыру, при этом они даже могут не знать друг друга.

Иногда в ожидании партнера задержанный снимал посторонних мужчин на смартфон. Именно в такой момент его заметили, скрутили и доставили в участок.

На мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В июне 2020 года в Екатеринбурге нашли квартиры для съемок порноверсии «Дома-2». Из них в круглосуточном режиме велась веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. В апартаментах поселили местных студентов — они обязаны были круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься сексом.

До этого стало известно, что военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. Материалы он выгружал в сеть. Солдата осудили за незаконное изготовление и оборот порнографии, приговорив его к двум годам лишения свободы условно.