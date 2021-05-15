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В Финском заливе нашли четыре потопленных судна времен Второй мировой войны

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Сторожевые корабли Балтийского флота в Финском заливе.
Сторожевые корабли Балтийского флота в Финском заливе.
Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

Четыре транспортных судна времен Второй мировой войны были найдены на дне Финского залива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Константина Богданова — руководителя экспедиции, обнаружившей корабли.

Найденные судна были участниками Таллинского прорыва — эвакуации основных сил советского балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Два из них были санитарными — «Калпакс» №524 и «Алев» №511. Другими найденным суднами оказались транспорт «Ярвамаа» №547 и транспорт «Атис Кронвальдс» №563.

Все они были обнаружены на глубинах от 40 до 50 метров на юго-запад от острова Мощный. На кораблях обнаружили колокола, на которых удалось прочитать названия. Несмотря на то что они были сильно затянуты сетями, участникам экспедиции удалось найти многочисленные остатки амуниции и стрелковое оружие.

На данный момент планируется провести новую экспедицию по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда (Эстония) для того, чтобы точно идентифицировать многие объекты и составить карту их гибели.

Ранее житель Германии купил старый фотоаппарат времен Второй мировой войны и обнаружил в нем пленку с уникальными кадрами из России прошлого века.

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