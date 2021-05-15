В Финском заливе нашли четыре потопленных судна времен Второй мировой войны

Четыре транспортных судна времен Второй мировой войны были найдены на дне Финского залива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Константина Богданова — руководителя экспедиции, обнаружившей корабли.

Найденные судна были участниками Таллинского прорыва — эвакуации основных сил советского балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Два из них были санитарными — «Калпакс» №524 и «Алев» №511. Другими найденным суднами оказались транспорт «Ярвамаа» №547 и транспорт «Атис Кронвальдс» №563.

Все они были обнаружены на глубинах от 40 до 50 метров на юго-запад от острова Мощный. На кораблях обнаружили колокола, на которых удалось прочитать названия. Несмотря на то что они были сильно затянуты сетями, участникам экспедиции удалось найти многочисленные остатки амуниции и стрелковое оружие.

На данный момент планируется провести новую экспедицию по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда (Эстония) для того, чтобы точно идентифицировать многие объекты и составить карту их гибели.

Ранее житель Германии купил старый фотоаппарат времен Второй мировой войны и обнаружил в нем пленку с уникальными кадрами из России прошлого века.