Партия Медведчука заявила о провокации властей Украины

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет Виктор Медведчук, оценили как провокацию предложение украинской власти об обмене Медведчука на осужденных в России украинских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении ОПЗЖ.

«ОПЗЖ требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению конституции, прав человека и гражданина», — говорится в заявлении. В партии также подчеркнули, что действия и заявления руководства страны выходят все дальше за рамки норм конституции, принципов демократии и здравого смысла.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.

В эфире телеканала «Украина» Данилов ответил на вопрос об условиях возможного обмена «народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах».