В Эстонии отказались от военного оркестра из-за нехватки денег

Эстонский военный оркестр будет полностью сокращен. Причина подобного решения — снижение расходов на деятельность государственных органов республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерала Мартина Херема.

Сейчас в Эстонии утверждена бюджетная стратегия на четыре года вперед. Согласно ей, все эстонские ведомства и министерства должны будут сократить свои расходы на пять процентов. В рамках этой стратегии Министерство обороны проведет сокращение персонала в размере до 200 человек, что составляет четыре процента от всех служащих в эстонской армии.

Ранее сообщалось, что около 800 американских десантников высадились у границ России, в Эстонии, в рамках учений Swift Response.