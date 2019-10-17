Русскоязычных солдат-срочников в Эстонии заставят учить эстонский язык

В эстонской армии ввели обязательное изучение государственного языка для русскоязычных солдат-срочников. Об этом сообщает ERR.

По словам руководителя пресс-службы Сил обороны майора Арво Йыесалу, данная мера ставит своей целью укрепление позиций русскоязычных военных в эстонской армии, которые, как он считает, испытывают на службе проблемы из-за незнания языка. Он указал, что их подготовка, например курсы автовождения, ведется исключительно на эстонском языке. Кроме того, такая мера, считает Йыесалу, способствует более активной интеграции русскоязычных жителей страны в эстонское общество.

Практика преподавания эстонского языка солдатам-срочникам существует в Силах обороны Эстонии с 2016 года, однако первое время занятия велись на добровольной основе. В нынешнем году принудительное обучение эстонскому языку пройдут 310 солдат-срочников.

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В феврале один из лидеров Консервативной народной партии Эстонии, а ныне министр финансов страны Мартин Хельме заявил, что в Вируском пехотном батальоне русскоязычные солдаты развернули террор против срочников-эстонцев. Он отметил, что большая часть солдат батальона — русские, и они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами. «Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — рассказал Хельме.

Это заявление стало реакцией на инцидент, произошедший в батальоне несколькими днями ранее. Помощник дежурного по части сделал замечание группе русскоязычных солдат-срочников, которые хотели пойти в спортзал вместо исполнения обязанностей по уборке казармы. В ответ на замечание молодые люди избили сослуживца. В генштабе эстонской армии тогда отметили, что конфликт не носил национального характера.

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