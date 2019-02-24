Русскоязычных солдат обвинили в терроре против эстонских сослуживцев

Эстонская армия прокомментировала инцидент в Вирусском пехотном батальоне после заявления лидера Консервативной партии Мартина Хельме. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Хельме сообщил, что по имеющейся у него информации, в Вирусском пехотном батальоне русскоязычные солдаты развернули террор против срочников-эстонцев. Он отметил, что большая часть солдат батальона — русские, и они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами.

«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — рассказал Хельме.

В генеральном штабе эстонской армии предполагают, что до Хельме дошли искаженные слухи о конфликте, который не имел национальной подоплеки. Группа солдат избила помощника дежурного, который отправил их на хозяйственные работы. В армии утверждают, что избитый срочник не нуждается в лечении, а подоплека конфликта не была национальной, несмотря на то, что в нем действительно участвовали эстонцы и русские. «Спекулировать на тему связи неподобающего поведения и национального бэкграунда неуместно», — заявили в штабе.

Ежегодно службу в Силах обороны Эстонии проходят около трех тысяч человек, с 2013 года в армию принимают добровольцев-девушек. Срок обязательной службы варьируется от 8 до 11 месяцев.

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