Русскоязычных солдат обвинили в терроре против эстонских сослуживцев

Эстонская армия прокомментировала инцидент в Вирусском пехотном батальоне после заявления лидера Консервативной партии Мартина Хельме. Об этом сообщает Eesti Ekspress.
Хельме сообщил, что по имеющейся у него информации, в Вирусском пехотном батальоне русскоязычные солдаты развернули террор против срочников-эстонцев. Он отметил, что большая часть солдат батальона — русские, и они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами.
«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — рассказал Хельме.
В генеральном штабе эстонской армии предполагают, что до Хельме дошли искаженные слухи о конфликте, который не имел национальной подоплеки. Группа солдат избила помощника дежурного, который отправил их на хозяйственные работы. В армии утверждают, что избитый срочник не нуждается в лечении, а подоплека конфликта не была национальной, несмотря на то, что в нем действительно участвовали эстонцы и русские. «Спекулировать на тему связи неподобающего поведения и национального бэкграунда неуместно», — заявили в штабе.
Ежегодно службу в Силах обороны Эстонии проходят около трех тысяч человек, с 2013 года в армию принимают добровольцев-девушек. Срок обязательной службы варьируется от 8 до 11 месяцев.