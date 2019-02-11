Эстонская армия приготовилась к изъятию техники у граждан

Эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.

Материалы по теме Броня крепка США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?

Департамент оборонных ресурсов Эстонии отобрал около 2700 единиц техники, которая по своим свойствам и техническим характеристикам пригодна для выполнения армейских задач. В случае начала военных действий эта техника будет изъята у гражданских лиц и передана в собственность вооруженных сил. В список вошли тракторы, бульдозеры, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Среди собственников имеются как частные лица, так и предприятия.

В ближайшее время владельцы этой техники будут проинформированы о включении их машин в список. В случае объявления чрезвычайного положения владельцам будет необходимо самостоятельно доставить технику на определенные пункты сбора с полным баком горючего.

Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц в пользу вооруженных сил, был принят в Эстонии в 1995 году. До этого года власти страны не издавали никаких актов о его применении.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!