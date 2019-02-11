Эстонская армия приготовилась к изъятию техники у граждан

Эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.
Департамент оборонных ресурсов Эстонии отобрал около 2700 единиц техники, которая по своим свойствам и техническим характеристикам пригодна для выполнения армейских задач. В случае начала военных действий эта техника будет изъята у гражданских лиц и передана в собственность вооруженных сил. В список вошли тракторы, бульдозеры, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Среди собственников имеются как частные лица, так и предприятия.
В ближайшее время владельцы этой техники будут проинформированы о включении их машин в список. В случае объявления чрезвычайного положения владельцам будет необходимо самостоятельно доставить технику на определенные пункты сбора с полным баком горючего.
Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц в пользу вооруженных сил, был принят в Эстонии в 1995 году. До этого года власти страны не издавали никаких актов о его применении.