Русскоязычные призывники рассказали о службе в эстонской армии

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На эстонском телеканале ETV+ в программе «Актуальная камера» вышел сюжет о русскоязычных мужчинах, служащих в местной армии. Ролик опубликован на портале ERR. Телеканал указывает, что на прохождение срочной службы приходит все больше таких людей.

Некоторые военнослужащие признались, что не знают эстонского языка. «Когда-то я эстонский учил, но мне он никогда не нужен был. Первые дни в армии было сложно. Здесь самое главное — найти людей, которые помогут. Мне повезло, я нашел нужных ребят», — рассказал рядовой Герман Валласоо.

По словам другого военнослужащего — рядового Владислава Лазуткина — самым сложным был курс молодого бойца. «Там знания эстонского не хватало очень. И уставал много», — вспоминает он.

С первых дней обучение дисциплинам в армии ведется на эстонском языке. «У них [призывников] здесь есть уникальная возможность. Если они в школе еще не поняли важность изучения языка, то здесь они могут начать все сначала. И когда они принимают это, то начинают говорить очень хорошо», — заключил майор Ханнес Меймре.

Младший сержант Анатолий Моташнев, в обязанности которого входит обучение новобранцев, рассказал, что отношение к изучению языка зависит от человека, и уточнил, что есть пара военнослужащих, у которых отсутствует желание учиться и разговаривать.

Ежегодно службы в Силах обороны Эстонии проходят около трех тысяч человек, с 2013 года в армию принимают добровольцев-девушек. Срок обязательной службы варьируется от 8 до 11 месяцев.

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