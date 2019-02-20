Эстония начала подготовку к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что государство готовится к войне. Его слова цитирует газета Postimees.

По мнению Сальма, об этом говорит характер инвестиций правительства в оборонную сферу.

«Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне», — заявил он.

Ранее эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц, в пользу вооруженных сил был принят в стране еще в 1995 году, однако до 2019 года власти страны не издавали никаких актов о его применении.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!