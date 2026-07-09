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19:44, 9 июля 2026Культура

Дочь лидера «Руки Вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга

Певец Сергей Жуков сообщил, что дочь Нику перевели на домашнее обучение из-за травли
Ольга Коровина
Сергей Жуков

Сергей Жуков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил, что дочь Нику перевели на домашнее обучение из-за травли в школе. Об этом он рассказал изданию «Москва 24».

Исполнитель хита «Крошка моя» заявил, что семья приняла такое решение, чтобы избавить девочку от постоянного стресса. По его словам, дочь сталкивалась с обвинениями в том, что успехами она обязана знаменитому отцу.

«Играет дочь в театре, и ей говорят: "Понятно, это папа договорился". Но большое кино — это огромная команда людей», — отметил Жуков.

Певец подчеркнул, что не смог бы подойти к режиссеру и попросить его взять дочь на главную роль. Он уточнил, что создатели фильма ответили бы отказом, если бы актриса была «никакущей», поскольку от ее работы зависит успех картины в прокате.

Ранее Жуков заявил, что дочь подвергалась травле с детского сада из-за его популярности. Артист назвал это уделом детей известных родителей и отметил, что Ника реагирует на буллинг правильно.

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