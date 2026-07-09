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20:30, 9 июля 2026Мир

Рубио поставил своих иностранных коллег в неловкое положение

WP: Представители более 60 стран не захотели ехать на встречу с Рубио по борьбе с «Антифа»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Reuters

Представители более 60 стран не захотели ехать на встречу, организованную госсекретарем США Марко Рубио, по вопросу борьбы с движением «Антифа». Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Рубио пригласил высокопоставленных министров из более чем 60 стран на встречу по поводу того, что администрация Трампа рассматривает как серьезную опасность: "возрождение транснационального крайне левого терроризма". Встреча вызвала ужас среди чиновников США, некоторых европейских союзников и независимых аналитиков, которые не видят угрозу в тех же терминах», — передает издание.

Представители иностранных правительств выразили недовольство приглашением Рубио, сославшись на расплывчатые цели мероприятия. Некоторые из них также заявили, что не понимают, зачем их пригласили, а другие указали, что в их странах нет движения «Антифа».

«Не думаю, что мы можем найти причину, по которой нам было бы интересно присутствовать на таком мероприятии», — сказал европейский дипломат.

23 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористической организацией. Он пояснил, что признал движения «Антифа» террористической организацией из-за «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».

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